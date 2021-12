Weihnachten in Neuss : Ausgewählte Kirchenmusik an den Festtagen

Ausgewählte Kirchenmusik an den Festtagen

Weihnachten in Neuss

Neuss Weihnachten ist immer auch die hohe Zeit der Kirchenmusik. Das Erzbistum Köln hat zwar erst am Mittwoch noch einmal unterstrichen, dass – mit Maske, natürlich – Gemeindegesang möglich ist. Aber man kann auch einfach nur zuhören. Eine kleine Auswahl.

St. Quirin In der Christmette an Heiligabend (22 Uhr) ist die „Messe de Minuit“ von M:A. Charpentier zu hören. Das Lateinische Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag wird mit Joseph Haydens Theresienmesse gestaltet.