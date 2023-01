Karneval in Neuss Ein volle Halle zum Motto „Jeck Comeback“

Über 200 voll kostümierte Närrinnen und Narren besuchten am Samstag die große Prunksitzung der Karnevalsfreunde Grefrath von 1970 (KFG). Die Mehrzweckhalle war aufwändig geschmückt, darunter viele großformatige Banner mit dem Grefrath-Ara, den einst der Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly gezeichnet hatte. Die Stimmung war von Beginn an ausgelassen, getreu dem Motto „Jeck Comeback“, das der erste KFG-Vorsitzende Marcus Kivelitz für die diesjährige Session gewählt hatte. Immerhin: Es ist vier Jahre her, dass der Tulpensonntagszug durch Grefraths Straßen zog.