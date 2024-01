Freizeittipps mit Hund Ausflüge auf vier Pfoten

Tierpark Tannenbusch Im Wildpark Tannenbusch in Dormagen gibt es Einiges zu entdecken: Rehe, Ziegen, Wildschweine und weitere Tiere leben dort in ihren Gehegen und lassen sich bei einem Spaziergang durch die Natur stundenlang beobachten. Seit November wohnen auch die beiden Luchse Timon und Pumba im Tannenbusch und ziehen so manche Besucherblicke auf sich. Geöffnet ist der Tierpark das ganze Jahr und kann auch mit Hund, solange er an der Leine geführt wird, besucht werden. Geöffnet ist der Tierpark im Sommer von 8 bis 20 Uhr und im Winter von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.