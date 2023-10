Ausfälle und Verspätungen der Bahn Ärger wegen Störungen am Stellwerk Neuss

Es scheint vor allem am Stellwerk zu liegen, wo die Weichen gestellt werden. Das Stellwerk und die Infrastruktur des Neusser Hauptbahnhofs gehören in den Zuständigkeitsbereich der DB Netz. Die Pressestelle der Deutschen Bahn in NRW konnte am Donnerstag und Freitag trotz mehrmaliger Nachfrage der Redaktion keine Aussage treffen, woran es liegt, dass es am Stellwerk Neuss so viele Störungen gibt. Wie aber auf der Website DB-Watch zu lesen ist, die vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen/Die Güterbahnen betrieben wird, ist das Neusser Stellwerk, wie viele andere in Deutschland, von massivem Personalmangel betroffen.