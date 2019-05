ÖPNV in Neuss : Ausfälle und Umleitungen wegen Straßen-Sanierung

ÖPNV in Neuss

Bauarbeiten behindern den Straßenbahnverkehr in Neuss. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Die Arbeiten von Rheinbahn und Stadt sorgen zwischen Montag, 27. Mai und Sonntag, 16. Juni zu Fahrplanänderungen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Von Montag, 27. Mai, 4 Uhr, bis Freitag, 31. Mai, 20 Uhr, und von Montag, 3. Juni, 4 Uhr, bis Sonntag, 16. Juni, 4 Uhr, enden die Bahnen aus Richtung Gerresheim bereits an der Haltestelle „Georg-Schulhoff-Platz“. Bis „Neuss, Stadthalle/Museum“ sind Busse im Einsatz.

Von Freitag, 31. Mai, 20 Uhr, bis Montag, 3. Juni, 4 Uhr, fahren die Bahnen aus Richtung Gerresheim bereits ab der Haltestelle „Bilker Kirche“ eine Umleitung über die Strecke der Linie 707 und enden an der Haltestelle „Medienhafen, Kesselstraße“. Zwischen „Bilker Kirche“ und „Neuss, Stadthalle/Museum“ sind Busse im Einsatz. Die Haltestelle „Neuss, Rheinpark-Center Süd“ in Richtung Gerresheim und der Abschnitt zwischen „Neuss, Stadthalle/Museum“ und „Neuss, Theodor-Heuss-Platz“ müssen leider entfallen. Ebenso von Freitag, 31. Mai, 20 Uhr bis Montag, 3. Juni, 4 Uhr die Haltestelle „Völklinger Straße“ in beiden Richtungen.