Kultur in Neuss Shakespeare Festival 2024 setzt auf Komödien

Neben dem Shakespeare-Festival gibt es für das Jahr 2024 weitere Ereignisse, die bei der eigenen Planung bedacht werden können. Während das Gebäude des Kulturforums Alte Post im kommenden Jahr wegen Sanierungsarbeiten geschlossen bleibt, geht das Programm an anderen Orten weiter. Gleich zum Jahresbeginn meldet sich das Jugendensemble der Alten Post am Freitag, 12. Januar, mit einer neuen Produktion „Time will tell“ zurück: Unter der Regie von Dennis Palmen hat das Ensemble ein Theater mit Tanz über eine ins Chaos geratene Märchenwelt einstudiert. Gezeigt wird es am 12.,13., 14., 17. und 19. Januar, jeweils um 20 Uhr, als Gastspiel auf der Bühne des Theaters am Schlachthof. Nach und nach soll auch das Kursprogramm der Alten Post weiter hochgefahren werden Auch die Jahresausstellung mit Werken von Neusser Kunstschaffenden, die in diesem Dezember nicht stattfinden konnte, soll nach Angaben von Kulturdezernentin Ursula Platen in den ersten Monaten des neuen Jahres in anderen Räumen nachgeholt werden.