Stadtarchiv Neuss Ausbildungs-Initiative für das Buchbinderhandwerk

Er ist die zentrale Figur, was die Ausbildung im Buchbinderhandwerk betrifft. Seit dem Jahr 2002 ist er Dozent am Beruflichen Schulzentrum in München. Mit der starken Unterstützung seines Neusser Chefs Jens Metzdorf und des BDBI hat er auch Handreichungen für die Praxis verfasst, die nach seinen Angaben „mittlerweile weltweit gefragt“ sind.