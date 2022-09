Stadtrat entscheidet : Ausbaupläne für Durchfahrt Weberstraße fertig

Neuss An der Eisenbahnunterführung Weberstraße stehen aktuell Baustellenampeln. Diese haben aber nichts mit der geplanten Verbreiterung dieses Nadelöhrs für den Straßenverkehr zu tun. Dennoch wurde in diesem Projekt gerade eine neue Hürde genommen.

Die Verkehrsführung in der Eisenbahnunterführung wird seit Tagen über Baustellenampeln reguliert. Grund dafür sind nach Angaben von Marc Bohn, dem stellvertretenden Pressesprecher der Stadt, Arbeiten an dem Brückenbauwerk. Die haben aber nichts zu tun mit der geplanten Verbreiterung dieses Nadelöhrs für den Straßenverkehr, auch wenn dieses Projekt gerade eine weitere Hürde genommen hat.

Die Stadt hat ihrerseits alle eigenen Pläne schon jetzt fertig, damit diese in dem schon angelaufenen Planfeststellungsverfahren der Bahn Berücksichtigung finden. Denn die Verbreiterung der Brückendurchfahrt von derzeit zehn auf danach 17 Meter geschieht nur auf Wunsch der Stadt, die so auch Raum schaffen will für ausreichend breite Rad- und Gehwege beiderseits.

Rund 400.000 Euro aus eigenen Budgets will die Stadt für ihre Pläne bezüglich der Weberstraße ausgeben. Diese wird auf einer Länge von 100 Metern umgestaltet und in Höhe der Einmündung Hölderlinstraße so weit verbreitert, dass dort in die Fahrbahn eine Querungshilfe eingebaut werden kann.