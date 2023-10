Neuer Vorstand in Neuss Aus für Verein „Menschenbrücke“ abgewendet

Natürlich wird sich Friederike Kenneke besonders auf den Rat und die Erfahrung der Gründerin der „Menschenbrücke“ Josefine Freibeuter stützen, damit die Arbeit in deren Sinne fortgesetzt werden kann. Udo Hentschel, der auch seit einigen Jahren Mitglied im Verein ist, wird den nicht ganz einfachen Posten der Kassenführung übernehmen. „Der Dank des Vereins gilt den beiden neuen Vorstandsmitgliedern, aber auch Gisela Bonke, der bisherigen Kassiererin und ihrem Mann, Rainer Saborowski, die sich jahrelang um die Buchhaltung gekümmert haben“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Dank gelte ebenso der Schriftführerin Karin Breuer, die seit März 2011 „eine unermüdliche Stütze für den Verein ist, der ohne sie nicht das wäre, was er heute ist“. Die „Menschenbrücke“ werden nun „hoffentlich in Ruhe, aber mit viel Tatkraft, den nächsten Veranstaltungen entgegensehen.“