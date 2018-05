Pferdefestival in Neuss : Aus Australien zur Equitana Open Air

Ebony Forster reiste extra aus Australien zur Equitana in Neuss an. Foto: RP/andreas Buchbauer (abu)

Neuss Ebony Forster nahm die weiteste Anreise zum Pferdesportfestival auf der Rennbahn auf sich. Sie holt sich Tipps für die Equitana Melbourne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Rund 17.210 Kilometer Luftlinie. So weit ist die Entfernung zwischen Melbourne (Australien) und Neuss. Ebony Forster hat diese Reise auf sich genommen, um bei der Equitana Open Air im Rennbahnpark dabeisein zu können. Als die 24-Jährige gestern erstmals über das Gelände des Pferdesportfestivals, das ab heute drei Tage lang seine Pforten öffnet, schlendert, ist ihr die Vorfreude anzumerken. Klar, könnte man meinen, schließlich hat sie die wohl mit Abstand weiteste Anreise zu der Großveranstaltung, zu der 50.000 Besucher erwartet werden, hinter sich. Aber die Australierin packt auch tatkräftig mit an. Ebony Forster ist Marketing-Managerin der Equitana Melbourne und schaut sich an, wie ihre deutschen Kollegen das dreitägige Spektakel stemmen. "Es gibt hier Angebote und Disziplinen, die wir so in Australien auf der Equitana nicht haben", sagt Ebony Forster. Vielleicht nimmt sie die ein oder andere Idee mit nach Down Under, wenn sie die Koffer für ihre Rückreise packt.

Erstmal aber freut sich die Australierin auf die kommenden drei Tage. "Wir haben mit dem Equitana-Team in Deutschland ein Austauschprogramm, das 2016 aus der Taufe gehoben wurde", sagt sie. "Es ist einfach toll, dass ich jetzt hier sein und diese Erfahrungen sammeln kann." Sie hat sich auf Anhieb gut ins Team integriert. "Alle sind nett, offen und sprechen gut Englisch, das erleichtert es mir natürlich."

Info Heute startet die Equitana Open Air Öffnungszeiten Die Equitana Open Air öffnet heute von 10 bis 20 Uhr, morgen von 9 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Eintrittskarten Im Vorverkauf sind sie günstiger als an der Tageskasse. Mehr dazu gibt's unter www.equitana-openair.com. Parkplätze Sie sind ausgeschildert. Genutzt wird zum Beispiel der Kirmesplatz am Tüv-Gelände.

Für Ebony Forster ist es der erste Aufenthalt in Europa. Aber für ein dreitägiges Open-Air-Spektakel einen solch langen Flug auf sich zu nehmen, ist natürlich arg sportlich. Daher hat sie die Reise kombiniert. Sie war ein paar Tage in Paris, dann ging es nach Belgien, jetzt ist sie in Neuss. "In Deutschland verbringe ich auch den Großteil meiner Reise nach Europa."

Um 10 Uhr wird das Festival eröffnet

Ab 10 Uhr geht's dann am Freitag richtig rund. Dann öffnet die Equitana Open Air ihre Pforten. Insgesamt 261 Aussteller sind dabei und machen die Zeltstadt im Rennbahnparkgelände zur Shopping-Meile. Es gibt zum Beispiel Reitsportzubehör, Bekleidung, Futtermittel, Stall- und Weidebedarf sowie Pferdeanhänger. Und es gibt eine Menge zu sehen und entdecken: Rund 200 Prüfungen, Lehrstunden und Shownummern stehen auf dem Programm der Equitana Open Air. Darunter sind unterschiedliche Wettbewerbe und Qualifikationen für Dressur- und Springreiter, Western- und Islandpferdereiter. Fast 1000 Turnier- und Freizeitreiter gehen an den drei Tagen an den Start.



Neuss : Equitana Open Air erobert den Rennbahnpark

zurück

weiter

Ebony Forster freut sich auf das, was sie in den kommenden Tagen in der Quirinus-Stadt erleben wird. "Die Equitana in Melbourne unterscheidet sich allerdings ein wenig von dem Angebot in Neuss", sagt sie. "Wir haben zum Beispiel sowohl Indoor- als auch Outdoor-Angebote. Es gibt etwas mehr Aussteller bei uns, die Besucherzahlen sind ähnlich wie in Neuss." Vom 15. bis 18. November ist es in Melbourne wieder soweit.

Jetzt fiebert sie drei ereignisreichen Tagen entgegen. Neue Eindrücke gewinnen, neue Freundschaften knüpfen - das ist ihr Ziel. Und ihre letzte Europa-Reise wird es wohl auch nicht sein. "Es ist wirklich toll hier", sagt Ebony Forster.

(abu)