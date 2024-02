Katholischer Träger in Neuss Augustinus-Gruppe übernimmt Meerbuscher Therapieklinik

Kostenpflichtiger Inhalt Die Augustinus-Gruppe war erst vor etwa zwei Wochen als möglicher Investor öffentlich in Erscheinung getreten. „Mit diesem Schritt sichern wir die wohnortnahe Rehabilitation der Patientinnen und Patienten im Rhein-Kreis Neuss, Krefeld und Düsseldorf“, erklärt Andreas Degelmann, Sprecher der Geschäftsführung des gemeinnützigen Neusser Unternehmens, die Strategie der Augustinus-Gruppe. Die hält bereits neurologische Angebote am Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss sowie der Korschenbroicher Niederrheinklinik vor und kann ihr Angebot nun abrunden. Dazu dient auch, dass der Osterather Therapieklinik auch eine Klinik für pädiatrische Neurorehabilitation angeschlossen ist.