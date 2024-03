Hilfe von der Augustinus-Gruppe in Neuss Wenn Alleinerziehende an ihre Grenzen stoßen

Möglich wurde diese Entwicklung durch den natürlichen Wachstumsprozess, den jede Mutter durchläuft, aber auch durch die Teilnahme am wir2-Programm, ist sich die Alleinerziehende sicher. „Durch die einfühlsame Art der beiden Gruppenleitungen und die durchdachte Struktur entstand schnell eine tolle Gemeinschaft, in der sich jeder öffnen konnte“, erzählt Umlauf. „Es war tröstlich zu sehen, dass andere die gleichen Erziehungsprobleme haben. Ich habe mich verstanden gefühlt und gemerkt, dass ich nicht alleine bin. Das gibt mir Kraft für Herausforderungen in der Zukunft“, berichtet sie. Auch sei sie jetzt nachsichtiger mit sich, wenn es mal nicht so gut in ihrer kleinen Familie läuft.