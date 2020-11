Unternehmensgruppe aus Neuss : Augustinus-Gruppe beendet Fusionsgespräche

Paul Neuhäuser ist Vorsitzender der Geschäftsführung der St.-Augustinus-Gruppe mit Sitz in Neuss. Foto: Augustinus-Gruppe

Neuss Der Zusammenschluss der St.-Augustinus-Gruppe mit der „Kplus“-Gruppe aus Solingen ist vom Tisch. Zuletzt waren die Verhandlungen zwischen den beiden caritativen Unternehmensverbänden bereits gestoppt worden.

Nun erklärt die St.-Augustinus-Gruppe das Ende der Überlegungen in Richtung einer Fusion mit der „Kplus“-Gruppe mit. Intensive Prüfungen hätten ergeben, dass eine Neuorganisation der christlichen Sozial- und Krankenhauslandschaft im Rheinland grundsätzlich sinnvoll sei.

In die Gespräche wurde auch das Martinus-Krankenhaus in Langenfeld einbezogen, das zur Gesellschaft der Franziskanerinnen von Olpe (GFO) gehört. Daraus habe sich ergeben, dass die „Kplus“-Gruppe und die GFO nun einen Zusammenschluss prüfen. Das Ziel seien zukunftsweisende Strukturen auf der rechten Rheinseite. „Als großer christlicher Träger in der Gesundheits- und Soziallandschaft begrüßen wir ausdrücklich, dass Kplus und GFO zusammenwachsen wollen“, teilt Paul Neuhäuser, Vorsitzender der Geschäftsführung der St.-Augustinus-Gruppe, mit.