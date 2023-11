Augustinus-Forum in Neuss Europa geht uns alle an

„Weil wir Europaschule sind, müssen an unserer Schule europäische Themen besprochen werden“, erklärte der Schulleiter. Juliane Pickartz (17) und Michael Brown (17) hinterließen mit ihren Diskussionsbeiträgen einen sehr guten Eindruck. Man merkte ihnen an, dass sie das Thema „Europa“ längst verinnerlicht haben. Wer es noch nicht gewusst hatte, konnte jetzt dazulernen: Marie Curie, die Namensgeberin der Neusser Europaschule, war eine polnische Wissenschaftlerin. Die Existenz eines sehr stark strahlenden Elements wurde 1898 von Marie Curie-Sklodowska und ihrem Mann entdeckt und bekam wegen deren polnischer Herkunft den Namen Polonium. Anita Mikolajczak ist polnische Generalkonsulin. Nächstes Jahr ist ihr Land genau 20 Jahre in der Europäischen Gemeinschaft. „Bis heute sind die Polen stolz, froh und enthusiastisch in Bezug auf die EU“, erklärte die Konsulin. Sie sähen die Zukunft der EU positiver als die Menschen in vielen anderen europäischen Ländern.