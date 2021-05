Diskussion in Neuss über Kirchen-Krise : „Die Mehrheit möchte Veränderungen“

Diskussion in Neuss über Kirchen-Krise

Die Krise, in der sich die Kirche befindet, wurden von keinem der Talkgäste in Frage gestellt. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Neuss Im Augustinusforum wurde über die Vertrauenskrise der Kirche diskutiert. Das Thema „Kindesmissbrauch“ sei der „Tropfen“ gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe.

Es war ein außergewöhnliches Augustinusforum: Wieder ohne Besucher vor Ort, mit nur zwei Talkgästen, die von Michael Schlagheck, dem Leiter des Augustinusforums, interviewt wurden – aber mit ziemlich übereinstimmenden Statements. „Kirche in tiefer Vertrauens- und Systemkrise – nötige und mögliche Schritte auf dem synodalen Weg“, lautete das Thema. Die Krise wurden von keinem der Talkgäste in Frage gestellt.

Professor Thomas Sternberg ist Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Er sprach bei der Diskussionsrunde von Unmut, Wut und Verärgerung, wie es sie so noch nie gegeben habe. Das Thema „Kindesmissbrauch“ sei nur der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Schwester Katharina Kluitmann, Vorsitzende der deutschen Ordensobernkonferenz, schockierte mit folgender Aussage: „Viele Ordensfrauen sagen mir, sie würden aus der Kirche austreten, wenn sie Ordensfrau bleiben könnten.“

Für Sternberg ist es abstrus zu sagen, dass die Kirche in Deutschland auf dem Weg zu einer Nationalkirche sei. Er mahnte, dass Vertrauen aufgebaut werden müsse, dass der Wert der Kirche und des Glaubens wieder nach und nach sichtbar werden könnten.

Katharina Kluitmann zeigte sich optimistisch: „Der synodale Weg läuft volle Kanne weiter.“ Was sie hoffen lässt: „Menschen verändern sich, Bischöfe verändern sich.“ Es sei die breite Masse, die Veränderungen herbeisehne. Dass Frauen Priesterinnen werden können, könne der Papst nicht so einfach entscheiden. Thomas Sternberg schlug vor, Frauen den Weg schnell ins Domkapitel zu ermöglichen. Sein Eindruck: „Der Frust der Gläubigen ist bei den Bischöfen angekommen.“ Ansätze von Gewaltenteilung in der Kirche seien dringend überfällig.