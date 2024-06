AOZ Neuss Augenoperationszentrum feiert Jubiläum

Für das kommende Jahr plant der engagierte Mediziner ein Sabbatical: „Ich möchte mich frei vom Klinikalltag mit neuen Operationsmethoden an anderen Krankenhäusern auseinandersetzen,“ so Kersten. Zudem wird er sein ehrenamtliches Engagement vertiefen und in Kamerun an einer Klinik „Hilfe zur Selbsthilfe leisten“ und dortige Kollegen in augenchirurgischen Fähigkeiten weiterbilden, sodass das OP-Programm vor Ort erweiterte werden kann. Zudem unterstützt er seit Jahren „Mary‘s Meals“ – eine schottische Kinderhilfsorganisation, die Kindern in den ärmsten Ländern der Erde eine Schulspeisung ermöglicht, damit sie nicht aus Hunger die Bildung vernachlässigen. Und nach dem Jahr? "Nach der Auszeit hoffe ich, dass ich von meinem Team mit den frischen Inspirationen noch gebraucht werde," so Andreas Kersten.