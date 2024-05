Nachgeholtes Konzert in Neuss Auftaktabend des Niederrhein Musikfestivals

Dabei handelt es sich um eine Neuproduktion, die das Ensemble des Niederrhein Musikfestivals von Anette Maiburg gemeinsam mit der in Wiesbaden lebenden, israelischen Sängerin Shai Terry (geboren 1991 in Israel) präsentiert. Es geht unter anderem um die Verflechtungen jüdischer und nichtjüdischer Kultur im Rheinland, aber auch in Europa und Israel. Dabei trifft traditionelle Klezmer-Musik auf klassische Klänge. Werke von Maurice Ravel und Paul Ben-Haim stehen neben Improvisationen im Stil der ursprünglich aschkenasischen Klezmermusik und weltberühmten Liedern. Dabei kommen auch Melodien wie der Ohrwurm „Bei mir bistu shein“ zu Gehör. Dazu liest die in Russland geborene Erfolgsautorin Lena Gorelik aus ihrem autobiografischen Roman „Wer wir sind“. Der Roman erzählt von einer Frau, für die die Sprache bei ihrer Selbstfindung keine unwesentliche Rolle spielt.