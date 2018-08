Neuss: Auf der Spur von Stadtpatron Quirinus

Neuss Bei 30 Grad im Schatten dem Stadt- und Pfarrpatron auf der Spur: Die Teilnahme an der Mosaike-Tour am Samstagvormittag setzte einen belastbaren Kreislauf voraus. Ludger Baten, NGZ-Chefreporter und Baas der Quirinus-Schötzejeselle, zeigte, wo der berühmte Heilige im Stadtbild vorkommt. Mitunter musste man ganz genau hinschauen.

Los ging die Führung am Marianum. Über dem Portal gibt es das Symbol mit den neun Punkten, das für Quirinus steht. Ludger Baten ordnete die Bedeutung dieses Heiligen ein: „Die Katholische Kirche erkennt 17 Heilige, die Quirinus heißen, an, davon vier mit überregionaler Bedeutung.“ Der Neusser Quirinus sei der Bedeutendste, die drei anderen, die überregional bekannt sind, sind der Quirinus vom Tegernsee, von Siscia in Kroatien und von Malmedy. Nächste Station war die Dreikönigenkirche an der Jülicher Landstraße. Dort machte er nicht nur auf das von Thorn Prikker gestaltete Fenster in der ehemaligen Taufkapelle aufmerksam, wo der Heilige als Krieger dargestellt ist, er erzählte auch die Legende, die sich um den Heiligen rankt: von dem Gelübde, Christ zu werden, wenn seine Tochter Balbina wieder gesund werde. Und dass die Überführung der Reliquien von Rom nach Neuss im Jahre 1050 erfolgt sei. Der Quirinus-Kult sei weit verbreitet, der Heilige sei „gut fürs Wir-Gefühl in der Stadt“. Baten berichtet, dass Neusser Männer früher auch mit erstem Vornamen Quirinus hießen.