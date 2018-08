Neuss: Auf den Spuren des Stadtpatrons

Neuss Dem heiligen Quirinus begegnet man im Straßenbild auf Schritt und Tritt. Auf einige offensichtliche und viele weniger auffällige Quirinus-Bezüge macht Ludger Baten am 4. August in der Reihe „Neusser Mosaike“ aufmerksam.

Bei einem keinesfalls frömmelnden „Pilger“-Spaziergang macht sich nun Ludger Baten, Baas der 1983 gegründeten Gesellschaft St. Quirinus‘ Schötzejeselle, am Samstag, 4. August, auf die Spuren des Heiligen im Alltag und im Stadtbild. Die etwa fünf Kilometer lange Wegstrecke führt zu Plätzen, wo solche Quirinus-Bezüge zu entdecken sind: etwa am Quirinus-Gymnasium oder in der Neustraße, am Marianum an der Preußenstraße oder an der Dreikönigenkirche, nicht zuletzt natürlich in der und rund um die Münsterkirche. Dort werden die Gebeine des Märtyrers aufbewahrt, seit Äbtissin Gepa sie der Legende nach im Jahre 1050 von Rom nach Neuss brachte. In der Folge entwickelte sich Neuss zum Zentrum der Quirinus-Verehrung, was der Stadt im Mittelalter zu einigem Wohlstand verhalf. Forscher haben recherchiert, dass in mehr als 470 Orten – vornehmlich in Mitteleuropa – der Neusser Heilige verehrt wird. Der neue Reliquienschrein steht am Altar der Quirinus-Kirche und wird alljährlich zum Quirinus-Fest in einer feierlichen Prozession über Münsterplatz und Freithof getragen.