Trödelmarkt als Wundertüte Neue Angel oder Vinylplatten – hier gibt es alles (Un-)Denkbare

Unterwegs sind viele Familien, denn für die Kinder findet sich einiges. Djamila Fassbender sucht ganz gezielt nach Kleindung und Spielzeug für die Kinder: „Gerade, weil die Kinder schnell aus der Kleidung raus gewachsen sind, schaue ich gern nach Gebrauchtem, in der Regel ist an den Sachen nichts dran.“ Für die junge Mutter spielt der Gedanke der Nachhaltigkeit dabei eine Rolle, aber auch die Einsparmöglichkeiten beim Kauf aus zweiter Hand sind ihr wichtig. Bei den Kleinen wecken die Auslagen auch Begehrlichkeiten: Das kleine Spielzeugpferd ist ein Fall für das eigene Taschengeld. So lernen die Kinder etwas über den Umgang mit Geld und dass vielleicht auch nicht jeder Wunsch in Erfüllung gehen kann.