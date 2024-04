Frühlingserwachen in Neuss Küken-Alarm auf dem Kinderbauernhof

Klein und flauschig wuseln die neuen Bewohner des Kinderbauernhofs durch das Stroh. Wer einen genauen Blick in das Enten-Gehege wirft, der entdeckt den gefiederten Nachwuchs: Zwölf kleine Küken haben rund eine Woche vor Ostern das Licht der Welt erblickt – zur Überraschung der Pfleger. „Auf einmal kam die Mutter mit ihrem stolzen Nachwuchs um die Ecke“, berichtet Leiter Frank Lammerz. Umso größer ist die Freude über den tierischen Zuwachs auf dem Kinderbauernhof. „Nachwuchs ist für uns alle jedes Jahr etwas Besonderes“, so Lammerz. Doch nicht nur die Küken halten die Mitarbeiter in diesen Tagen auf Trab.