Kulturforum Alte Post : Über den Dächern von Neuss

Neuss Das Team der Alten Post hat es sich auf dem Dach des Kulturforums gemütlich gemacht. Die spektakuläre Aufnahme entstand anlässlich den Sanierungsarbeiten des Obergeschosses.

Das Team der Alten Post hat es sich auf dem Dach des Kulturforums bequem gemacht: Ihr Anblick erinnert an das berühmte Foto „Mittagspause auf einem Wolkenkratzer“, das 1932 in New York aufgenommen wurde. Die Neusser Version wurde von Klaus Richter inszeniert und von der Fotokünstlerin Melanie Stegemann festgehalten.