Abschiedsempfang in Neuss : Auf bald! Ein Abend für Ludger Baten

Abschiedsempfang in Neuss

Neuss Mit einem „blauen NGZ-Sofa spezial“ hat unsere Zeitung Chefreporter Ludger Baten in den Ruhestand verabschiedet. Ein Heimatabend mit Freunden, Weggefährten und Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

In ungewohnter Rolle, nicht als Frager, sondern als Befragter nahm Ludger Baten gestern Abend auf „seinem“ blauen Sofa Platz. Der Anlass: Der Chefreporter der NGZ wechselt in den Ruhestand. Weit über 100 Gäste sagten in der Neusser Bürgergesellschaft nicht Adieu, sondern ein herzliches „Auf bald!“. Horst Thoren, stellvertretender Chefredakteur unserer Zeitung, diskutierte aus diesem Anlass mit Ludger Baten über ein Thema, das den Journalisten, der 1977, kurz vor seinem 23. Geburtstag, als Redakteur von Bocholt nach Neuss zur NGZ kam, sein (Berufs-)Leben lang begleitet hat: Heimat.