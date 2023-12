Silvester in Neuss Für die einen ist es Spaß, für die anderen die Hölle

Die Tiere wüssten nicht, wo der Lärm der Böller herkommt. „Für sie bedeutet der Krach Gefahr, sie haben Angst und stehen unter großem Stress“, sagt Oelmüllers. Die Katzen könnten sich in ihren Höhlen in den Kratzbäumen verstecken und so die Silvesternacht noch relativ gut überstehen. Hunde dagegen seien gerade im Tierheim ohnehin oft unter Strom und bekämen teilweise extreme Panik, erklärt Oelmüllers. Er und seine Kollegen können nicht viel mehr tun, als für die Tiere auch in der Silvesternacht da zu sein und versuchen, zu beruhigen, wo es geht. Die Hunde würden sich sonst teilweise selbst verletzen, weil sie mit aller Gewalt versuchen, aus ihrem Zwinger zu kommen.