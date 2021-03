Kaiser-Friedrich-Straße in Neuss : Brutale Attacke auf 18-Jährige und ihren Begleiter

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Carsten Rehder

Neuss (NGZ) Die Polizei wurde in der Nacht zu Samstag, um 1.10 Uhr, über einer Auseinandersetzung an der Kaiser-Friedrich-Straße informiert. Am Einsatzort traf sie auf einen Mönchengladbacher (26) und eine Neusserin (18), die angaben, von zwei Männern attackiert worden zu sein.

Sie seien im Pkw in Richtung Innenstadt gefahren. Als sie auf Höhe der Unbekannten waren, hätten diese die Frau sexistisch beleidigt.

Als der 26-Jährige aus seinem Auto ausstieg, soll ihn einer der beiden mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zudem sei ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Die 18-Jährige soll ebenfalls geschlagen worden sein. Die Verdächtigen wurden als „arabisch“ aussehend beschrieben. Sie sollen 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Der eine trug eine rote Jacke und eine dunkle Hose, sein Begleiter eine schwarze Jacke und ebenfalls eine dunkle Hose. Hinweise an 02131 3000.

(NGZ)