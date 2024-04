Deutsche Kammerakademie in Neuss Astor Piazzola setzt eine Reihe Ausrufezeichen

Bandoneon und Violine, wie geht das zusammen? Staunenswert ist die rasante Entwicklung dieser Harmonika, die einst ausgerechnet am Niederrhein entwickelt wurde und in Argentinien ihren wahren Siegeszug antrat. Heinrich Band war der Schöpfer eines handlichen Instruments mit der Innovation, mehr Einzeltöne als das Akkordeon zu erzeugen. Über die wundervolle Violine ist im Musikleben alles gesagt. Am frühen Sonntagabend war das Staunen des Publikums riesig, was Isabelle van Keulen, Violine, im Zusammenspiel mit Christian Gerber, Bandoneon, zu Gehör brachten. Ergänzt wurden die beiden im Ensemble durch Ulrike Payer am Klavier und Rüdiger Ludwig am Kontrabass. Mehr als eingerahmt waren die vier Meister in ihrer Spielkunst durch das Orchester der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN).