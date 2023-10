Eingeschleppte Art Asiatische Hornisse ist in Neuss angekommen

Sie bevorzugt Flussauen und Stadtränder als Lebensraum: die Asiatische Hornisse, wissenschaftlich Vespa velutina nigrithorax genannt. Seit 2016 steht sie auf der Liste der unerwünschten Spezies in der EU, seit dem vergangenen Jahr gibt es auch immer mehr Sichtungen im Rheinland. Für Menschen ist die Art nicht gefährlicher als andere Wespenarten. Gefährdet sind aber die einheimischen Bienenvölker, denn die eingewanderte Hornisse ernährt sich unter anderem von Wild- und Honigbienen. 2004 wurde die Art (nicht zu verwechseln mit der Asiatischen Riesenhornisse, Vespa mandarinia) erstmals in Europa festgestellt. Von der Gegend um Bordeaux breitete sie sich in den nächsten Jahren zunächst rasant in Frankreich und später auch in den Niederlanden und Belgien aus. Von dort kam sie 2020 nach NRW. Mitte Oktober wurde nun am Botanischen Garten an der Bergheimer Straße die erste Sichtung auf Neusser Stadtgebiet gemeldet.