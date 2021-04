Neusser Autovermietung : Arndt übernimmt Kühlfahrzeugvermieter

Neuss Der Neusser Autovermieter hat zum 1. April den Kühlfahrzeugvermieter Frigo-Rent gekauft. Ziel ist es, Deutschlands größte inhabergeführte Kühlfahrzeugvermietung zu werden.

Mit der Übernahme baut Arndt ihre Stellung als breit aufgestellter Mobilitätsdienstleister weiter aus. Das Neusser Unternehmen übernimmt durch den Kauf der Frigo-Rent die Standorte in München, Ulm, Willich/Düsseldorf und Hamburg. „Die Entwicklung in der Lebensmittellogistik durch Delivery Dienste ist rasant. Mit dem Kauf der Frigo-Rent ergreifen wir die Gelegenheit, eine starke Marke in der Kühlfahrzeug-Vermietbranche mit innovativen und flexiblen Vermiet-Konzepten neu zu platzieren“, erklärt Geschäftsführer Matthias Arndt: „Ziel ist es, mit Frigo-Rent die größte inhabergeführte Kühlfahrzeugvermietung Deutschlands zu werden – und das herstellerunabhängig.“

Arndt verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Vermietung von Kühlfahrzeugen und Expertise in der Konfiguration und Ausstattung dieser Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus bringt der Autovermieter die eigene Kühlflotte sowie die Stärke in der Entwicklung interessanter und lukrativer Nischen in die neu erworbene Gesellschaft ein.