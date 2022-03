Arndt Automobile-Gruppe in Neuss : Transporter für Hilfsaktionen

Neuss Die Arndt Automobile-Gruppe stellt Fahrzeuge für die Ukraine-Hilfe zur Verfügung. Lediglich die Kosten für Kraftstoff, Maut und Endreinigung müssen übernommen werden. Die Resonanz ist groß.

Auch am Wochenende ploppten Anfragen im Minutentakt auf. „Unglaublich, welche Resonanz unser Angebot ausgelöst hat“, sagt Katharina Arndt (24) und freute sich, dass in vier Tagen schon 55 kostenlose Vermietungen von Transportern und Lkw für die Ukraine-Hilfe perfekt gemacht werden konnten.

Angesichts der dramatischen Nachrichten und Bilder, die seit Tagen den Krieg in der Ukraine dokumentieren, entschloss sich die bekannte Unternehmerfamilie, die seit 1964 in Neuss für Mobilität und Autovermietung steht, unbürokratisch zu handeln: Die Arndt Automobile-Gruppe stellt „bis auf weiteres und soweit Fahrzeuge verfügbar sind“ für laufende Hilfsaktionen von privaten, gemeinnützigen und kirchlichen Organisationen in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz Fahrzeuge aus ihrer großen Flotte unentgeltlich zur Verfügung. Lediglich die Kosten für Kraftstoff, Maut und Endreinigung müssen übernommen werden. Anfragen, die unter clearing@arndt-automobile.de eingehen, „werden schnellstmöglich beantwortet“, verspricht Katharina Arndt, die als Assistentin der Geschäftsleitung arbeitet und die dritte Generation im Familienunternehmen mit 150 Mitarbeitern und Sitz an der Ruwerstraße vertritt.