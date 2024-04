Unternehmen aus Neuss Arndt Automobile expandiert im Ruhrgebiet

Mit seinem umfassenden Fuhrpark gehört Arndt nach eigenen Angaben zu den führenden Mobilitätsdienstleistern Deutschlands. Diese Stellung zu festigen, steht hinter der Entscheidung, einen zweiten Standort im Ruhrgebiet einzurichten. Insgesamt beschäftigt Arndt in Duisburg 14 Mitarbeiter. Insgesamt ist Arndt inzwischen Arbeitgeber für 440 Männer und Frauen an nunmehr 41 Standorten. Verantwortlich für die Station sind Anett Möller für den Bereich Frigo-Rent und Burak Kocyigit für den Bereich Autovermietung. Neben der großen Pkw-Auswahl und den Transportern bietet Arndt auch eine Reihe an Sonderfahrzeugen an. So können Lastwagen bis 40 Tonnen Nutzlast vermietet werden – dank großer Kapazitäten auch sehr schnell, so ein Unternehmenssprecher.