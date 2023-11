An der Hammer Landstraße in Neuss Arndt Automobile eröffnet neuen Standort für An- und Verkauf

Damit gibt es neben dem altbekannten Standort an der Jülicher Landstraße in Neuss und dem Autohaus an der Automeile Höherweg in Düsseldorf ein zusätzliches großes An- und Verkaufszentrum. Arndt will die größeren Kapazitäten nutzen, um angesichts hoher Nachfrage schnellere Lieferzeiten und zusätzlichen persönlichen Service anbieten zu können.