Mobilitätsdienstleister aus Neuss Arndt Automobile auf Wachstumskurs

So individuell Unternehmen sind, so unterschiedlich seien auch die Anforderungen an Firmenfahrzeuge. Aus diesem Grund setze die Arndt Mobility Group nach eigenen Angaben auf individuelle Betreuung und eine hohe Erreichbarkeit. „Nicht umsonst steht mein Name auf unserem Logo“, sagt Inhaber Matthias Arndt und ergänzt: „Ich kann allen meinen Mitarbeitern vertrauen, dass sie für unsere Kunden immer das passende Fahrzeug vermitteln.“