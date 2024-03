Migrationsgeschichten aus Neuss Archiv sammelt Erinnerungen von Gastarbeitern

In einem ersten Schritt möchten das Stadtarchiv und der Diversitäts-Beauftragte dafür an die migrantischen Vereine in Neuss herantreten und sie um Dokumente und Informationen bitten. Darüber hinaus werden die Vereine gebeten, bei der Kontaktvermittlung zu Bürgern mit migrantischer Biografie zu helfen. „Wir haben Beispielmappen zusammengestellt, die einen Eindruck davon geben sollen, was wir alles suchen“, erklärt Jens Metzdorf. Das wären etwa Fotos, Dokumente und Erinnerungsberichte von den 1960er-Jahren bis heute, die etwas über den Alltag, die Arbeitswelt und die Freizeitaktivitäten der Gastarbeiter aussagen. Es müsse erst einmal ein Bewusstsein für die Wichtigkeit dieser Informationen geschaffen werden, da viele Menschen dazu neigen, ihre eigene Geschichte als gar nicht so wichtig anzusehen. „Wenn sie dann sehen, was genau gesucht wird, denken sie vielleicht: ,so etwas habe ich doch auch’“, sagt Metzdorf. Das Projekt ist langfristig angelegt, Ziel ist es, dass auf diesem Weg eine kontinuierliche Überlieferung zustande kommt, damit in Zukunft mehrere aussagekräftige Quellen zur Neusser Migrationsgeschichte für Forschung und Öffentlichkeit bereitgestellt werden können.