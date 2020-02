Preis für Neuss : Architekturpreis für Pfarrheims und Kindertagesstätte von St. Konrad

Neuss Das Land Nordrhein-Westfalen und die Architektenkammer NRW zeichnen elf neue Kindertageseinrichtungen mit einem Architekturpreis aus. In Neuss wurden der Neubau des Pfarrheims und der Kindertagesstätte von St. Konrad ausgezeichnet.

Das Land Nordrhein-Westfalen und die Architektenkammer NRW zeichnen elf neue Kindertageseinrichtungen mit einem Architekturpreis aus. Die undotierte Auszeichnung geht in diesem Jahr nach Bonn, Essen, Kamp-Lintfort, Köln, Mülheim an der Ruhr, Neuss, Münster, Troisdorf und zweimal nach Aachen, wie die Architektenkammer am Montag in Düsseldorf mitteilte.