Bauprojekt in Neuss Zweiter Versuch für Wohn-Tower am Zolltor

Der Punkt, wo einst das Zolltor Zugang zur mittelalterlichen Stadt bot, soll städtebaulich besonders akzentuiert und weithin sichtbar gemacht werden. Das ist ein Gedanke, der hinter dem Plan steht, an der Zollstraße – in der Flucht der längst abgetragenen Stadtmauer – ein bis zu elfstöckiges Wohn- und Geschäftshaus zu errichten, das die viergeschossigen Häuser der Nachbarschaft deutlich überragen würde. „Bei allem Respekt vor Tradition: Neuss hat eine solche Landmarke verdient“, sagt der Mönchengladbacher Architekt Burkhard Schrammen, der das Vorhaben für einen niederländischen Investor plant und sich in diesem Punkt mit der Denkmalbehörde einig ist. Auch die Politik sah das im Juni 2021 zunächst so – bekam dann aber doch ziemlich schnell kalte Füße.