Neueste Erkenntnisse zur Belagerung Das Schicksal von Neuss entschied sich am Reckberg

Karl der Kühne hatte nur eine Chance. Er musste das an Stärke doppelt überlegene Reichsheer, das zur Befreiung des seit Monaten von ihm belagerten Neuss heranrückte, schlagen, bevor es sich richtig formieren konnte. Also griff der Burgunderherzog mit seinen Mannen an – mit der Sonne und dem Wind im Rücken.