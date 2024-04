Fünf Schwerpunkte Arbeitsgruppe entwickelt Ideen für ein nachhaltigeres Neuss

In der zweiten Steuerungsgruppe waren knapp 40 Teilnehmende aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung aufgefordert, konkrete Ideen für diese fünf Themen zu entwickeln – mit einer Frage vor Augen: Was soll für Neuss im Jahr 2035 im Sinne der nachhaltigen Entwicklung erreicht worden sein? Die vielen Vorschläge, Anregungen und Gedanken wurden aufgeschrieben und in fünf Kleingruppen intensiv bearbeitet. Am Ende waren diese Eingaben thematisch gebündelt und in Clustern strukturiert. Ein paar Gruppen waren bereits so weit, dass sie erste Überlegungen zu einer Leitlinie entwickeln konnten.