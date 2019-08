Agentur für Arbeit in Neuss : So klappt es mit der Bewerbung

So klappt es mit der Bewerbung

Agentur für Arbeit in Neuss

Neuss Die Agentur für Arbeit bietet auch während der Sommerferien Beratungen an.

Ein Lebenslauf, ein Anschreiben, ein Foto – das sind nach wie vor die Grundlagen für eine erfolgreiche Bewerbung. Was in der Theorie simpel klingt, gestaltet sich in der Realität aber oft schwierig, denn der Teufel steckt im Detail. Katrin Kretschmer und Helena Hahn von der Agentur für Arbeit erklären, worauf es ankommt.