Entwicklung der Neusser Stadtteile Arbeiten am Ortskern gehen in die Endphase

Den Auftakt macht die Veranstaltung im Barbaraviertel am Montag, 18. März, in der Gebrüder-Grimm-Schule (Harffer Straße 9). Es folgt der Termin in Erfttal am Mittwoch, 20. März, Veranstaltungsort ist in dem Fall die Offene Tür Dependance (Düsseldorfer Straße 80). Die letzte Veranstaltung in Grefrath findet am Mittwoch, 10. April, in der St.-Stephanus-Schule (Birkhofstraße 26) statt. Beginn aller Veranstaltungen ist um 17 Uhr, geplant ist eine Dauer von etwa zwei Stunden.