Apotheken-Notdienst in Neuss Apotheker fürchten um die Versorgung der Patienten

Schmerzen, Schnupfen oder Sodbrennen können plötzlich auftreten – und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sie richten sich nicht nach Öffnungszeiten, geschweige denn nach Feiertagen. Doch egal ob am Weihnachtsabend oder in der Silvesternacht, dank des Notdienstsystems ist mindestens eine Apotheke in der Umgebung immer erreichbar. Neben der Notfallaufnahme der Krankenhäuser und dem ärztlichen Bereitschaftsdienst seien Apotheken vor Ort deshalb eine wichtige Säule in der medizinisch-pharmazeutischen Notfallversorgung, so der Apothekerverband. Doch genau diesen patientennahen Notdienst sehen viele Apotheker nun gefährdet.