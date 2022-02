Reaktionen aus Neuss : Apotheken zögern noch bei Corona-Schutzimpfungen

Neuss Seit dieser Woche können sich Bürger auch in Apotheken ihre Corona-Schutzimpfung abholen – zumindest theoretisch ist dies möglich.

Zwar gibt es eine Übersicht über die lokalen Angebote unter www.mein-apothekenmanager.de erst ab Dienstag, unsere Redaktion hat jedoch vorab bei einigen Apotheken nachgefragt. Dort lautet meist Abwarten die Devise – zum Beispiel in der Apotheke „Am Schwanneck“ in der Innenstadt, wo man sich aktuell weiterhin zunächst auf die Grippeschutzimpfungen (für AOK-Patienten) konzentrieren möchte. Auch in der Rosen-Apotheke sieht man von dem zusätzlichen Angebot ab – und zwar wegen fehlender Räumlichkeiten, die dafür nötig sind, heißt es dort. Dieselbe Begründung nennt man auf Nachfrage unserer Redaktion in der Novesia-Apotheke an der Adolf-Flecken-Straße.