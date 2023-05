Auch in Neuss wird teilgenommen Protest-Tag in den Apotheken

Viele Apotheken in ganz Deutschland werden am 14. Juni geschlossen bleiben. Die Apotheken schließen aus Protest und erklären jenes Datum zum bundesweiten Protesttag. Die Arzneimittelversorgung bleibt zwar aufrechterhalten – allerdings nur über die Notdienstapotheken. Auch in Neuss beteiligen sich Apotheken an dem Streik.