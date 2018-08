Neuss: Anwohner wollen, dass sich die Stadt um ihre Bäume kümmert

Reuschenberg Der Stein des Anstoßes ist eine alte Eiche. Die gehört der Stadt und ihre Hinterlassenschaften und Auswüchse ärgern einige Reuschenberger. Noch mehr aber ärgern sie sich über den fehlenden Einsatz der Stadt.

Seit gut zehn Jahren lebt Heike Boy an der Birkenstraße. Sie und ihr Lebenspartner haben sich dort ihre kleine und ruhige Idylle geschaffen. Doch die Freude an Haus und Garten wird seit Jahren deutlich getrübt. Der Grund: eine Eiche auf der Grünfläche direkt neben ihrem Haus. Dabei ist es nicht der Baum an sich, der stört, sondern seine Ausmaße. Denn dessen Äste ragen längst einige Meter auf das Boy’sche Grundstück. Und so sorgen sie nicht nur für einen zum Teil sonnenlosen Garten – „am hinteren Ende habe ich ab 16.30 Uhr mal ein bisschen Sonne“, sagt Heike Boy –, sondern auch für viele herabfallende Blätter, und das gerade jetzt, wo es so heiß ist. „Jede Woche sammle ich hier zwei Säcke voll“, sagt die Anwohnerin.