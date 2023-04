Blogger in Neuss Soul-Food aus der sizilianischen Küche

Antonio Caramazza bekam mit seinem Blog einiges an Aufmerksamkeit. Bald schon schrieb ihn eine Kochschule aus dem Ruhrgebiet an, für die er fortan Kurse anbot. Als dann Fragen nach gutem sizilianischen Olivenöl eingingen, kam ihm die Idee, seinen Blog um einen Online-Shop zu erweitern. Darin bietet er sizilianische Produkte an. Das Lager dazu liegt in Neuss. Das meiste würde online abgewickelt, es sei aber auch ein „Click and Collect“-Prinzip möglich. Für die nähere Zukunft möchte Antonio Caramazza sich jedoch den Traum von einem eigenen Feinkostladen erfüllen: Der wird allerdings nicht in Neuss, sondern in Stollberg liegen.