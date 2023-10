Antiquariat in Neuss Die Liebe zum Buch

Hunderte Bücher reihen sich in den Regalen des Antiquariats an der Quirinusstraße. Langsam fährt der Inhaber Erich Storch mit der Hand über die Buchrücken, dann zieht er einen in Leder gebundenen Band hervor. „Das ist ein wundervolles Märchenbuch“, sagt er während er in den Seiten blättert. „Man sieht richtig, dass sich der Künstler etwas bei den Illustrationen gedacht hat.“ Bücher sind für ihn Gesamtkunstwerke und Wissensschätze. Da wäre etwa das Thieme-Becker Künstlerlexion. „Vieles, was man da über einen Maler lesen kann, kann man heute nicht im Netz finden“, meint Storch.