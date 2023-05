Neusser Apotheker über Medikamentenmangel „Diese Geiz-ist-geil-Mentalität fällt uns jetzt voll auf die Füße“

Ein akuter Mangel an antibiotischen Kindersäften, Lieferengpässe bei Antibiotika verschiedener Wirkstoffgruppen und zur Neige gehende Vorräte: Überall in Deutschland berichten Apotheker von einem akuten Antibiotika-Notstand. Der Bund hat den Versorgungsmangel nun offiziell bestätigt, das Land Nordrhein-Westfalen will deshalb temporär die Einfuhr von in Deutschland noch nicht zugelassenen Antibiotika-Säfte erlauben.