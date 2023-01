Trauer in Neuss Große Anteilnahme am Tod von Rosi Mittermaier

Der Tod von Rosi Mittermaier sorgt auch in Neuss für Trauer. Denn die einstige Weltklasse-Skirennläuferin aus Bayern, die durch den Gewinn zweier Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck – zusätzlich gewann sie damals noch eine Silbermedaille – berühmt geworden war, hegte enge Bande in die Quirinus-Stadt und war mehrfach in Neuss. Und das liegt nicht nur an der Skihalle, der Mittermaier zusammen mit ihrem Ehemann Christian Neureuther, der als Skifahrer ebenfalls zur Weltelite gehörte, mehrfach einen Besuch abstattete, oder ihrer Zusammenarbeit mit der Rheinland-Versicherungsgruppe.