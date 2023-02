Annika Kohlhaas aus Neuss Darauf achtet die „Jugend forscht“-Jurorin

Annika Kohlhaas ist seit nunmehr sieben Jahren als Mitglied der Jury aktiv und hat bereits eine eigene „Jugend forscht“-Karriere hinter sich: „Ich bin zusammen mit meinen beiden Schwestern oft selbst beim Wettbewerb angetreten. Wir haben in meinem Lieblings-Fachgebiet Physik mehrmals erste Preise gewonnen, haben daher auch schon am Landeswettbewerb teilnehmen dürfen. Nun sitze ich selbst in der Jury – genau wie meine Schwestern. Jugend forscht hat bei uns offensichtlich gleich die ganze Familie gepackt.“ Die heutige Lehrerin am Gymnasium Marienberg in Neuss nimmt ihre Aufgabe ernst. Schließlich mache die professionelle Beurteilung der eingereichten Arbeiten den Wettbewerb erst aussagekräftig. „Trotzdem habe ich immer im Blick, wie es sich für die Kinder und Jugendlichen anfühlt, ihre Arbeiten vor uns zu präsentieren. Durch meine eigenen Wettbewerbserfahrungen hat sicher niemand mehr Verständnis für das Herzklopfen und die Nervosität der Teilnehmer als ich“, sagt sie.