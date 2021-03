160 Jahre „Bürger“ in Neuss : Die Bürgergesellschaft weicht nach Jüchen aus

Die Neusser Bürgergesellschaft weicht nach Jüchen aus: Freiluft-Festmesse im Park vom Nikolauskloster – und der Regen legte eine Pause ein. Foto: Wolfgang Walter

Neuss/Jüchen Nikolauskloster statt Quirinusmünster: Pandemie und Lockdown diktieren Standort- und Perspektivenwechsel zum 160. Stiftungstag der Bürgergesellschaft.

Zufall oder Regie? Am Ende fuhren jedenfalls alle in der Überzeugung nach Hause, dass sich Anlass, Botschaft und Ort des Geschehens zu einem stimmigen Ganzen gefügt hatten. Annette Schavan hätte für ihre Forderung, „das Christentum braucht eine neue Bescheidenheit“, kein besseres Timing finden können. Die frühere Bundesministerin und ehemalige Botschafterin am Heiligen Stuhl entwickelte ihre Gedanken „über alte und neue Prioritäten“ im Nikolauskloster, wo Hausherr Rektor Pater Andreas Petith auch bei Schnee, Eis und Regen nur schlichte Riemchenschlappen trägt.

Für Schavan, vor 65 Jahren unweit des Klosters in Jüchen geboren, ist es ein „besonderer Ort“, an dem christliche Gemeinschaft gelebt wird, ein Ort der Liturgie und der Solidarität mit den Ärmsten. Für Schavan ist es offenbar vor allem ein Ort der Hoffnung. Wenn selbst der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sage, die Kirchen als Volkskirchen seien am Ende, dann entgegnet sie: „Wo etwas am Ende ist, kann Neues entstehen.“ Das könne aus der Mitte der Gesellschaft wachsen: „Da ist die Bürgergesellschaft zu Neuss.“

„Bürger“-Präsident J.-Andreas Werhahn (2. v. r.) mit Antonius Hamers (v. l.), Annette Schavan und Hermann Gröhe. Foto: Wolfgang Walter

Ein anerkennender, aber auch ein fordernder Geburtstagsgruß an den Gastgeber. Vor 160 Jahren wurde die Bürgergesellschaft zu Neuss gegründet, die seither am vierten Fastensonntag Laetare („Freue Dich“) ihren Stiftungstag begeht. Bisher immer im Neusser Quirinusmünster. Um auch in Zeiten von Pandemie und Lockdown Hochamt zu feiern, Festrede zu hören und Gemeinschaft „in Gottes Natur auf Abstand“ erfahren zu können, war die „Bürger“ erstmals vor die Tore der Stadt, ja sogar ins benachbarte Bistum Aachen gezogen.

Auf dem Weg: die Zelebranten Antonius Hamers (l.) und Pater Andreas, eingerahmt von zwei Messdienerinnen. Foto: Wolfgang Walter

Sonntag genossen mehr als 60 Teilnehmer die Offenheit und Zuversicht der Oblatenpatres vom Nikolauskloster, die auch „Bürger“-Präsident J.-Andreas Werhahn erfasste: „So leben wir denn nun auch heute in einer Zeit der Hoffnung.“ Im Kloster St. Nikolaus haben Freiluft-Messen bereits seit einem Jahr Konjunktur. Die Bühne mit Zeltdach, in deren Zentrum der Altar steht, ist fest installiert. Zu den Gottesdiensten im Park kommen an den Wochenenden selten weniger als 200 Besucher.

Zur Stärkung und Geselligkeit: Erbensuppe-Ausgabe, coronakonform. Foto: Wolfgang Walter

Vom Nikolauskloster als „besonderen Ort“ sprach auch Zelebrant Antonius Hamers, der in seiner Predigt dazu aufrief, den „alten Glauben neu und frisch zu verkünden – „im Dialog mit der gegenwärtigen Generation“. Der Leiter des Katholischen Büros Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf mahnte zudem: Kirche dürfe nicht die Wirklichkeit leugnen und nur um sich selbst kreisen.