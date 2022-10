Ausstellung in Neuss : Kunst aus Backpapier im Kirchenraum

Anne Arend-Schulten wurde beim Aufbau unterstützt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Zwei großformatige Objekte hat die Künstlerin Anne Arend-Schulten für die Christ-König-Kirche gefertigt. Dabei griff sie zu einem ungewöhnlichen Material – und so wurden für die beiden Schalen 500 Bögen Backpapier verarbeitet.

Zwei Schalen fangen das Licht in der Christ König Kirche auf. Sie wurden unmittelbar unter den runden Fensterbögen angebracht – und lassen den Blick von der einen zur anderen Seite wandern: Da wäre einmal ein sonnengelbes Gefäß mit einem Gegenüber, das in dunkleren braun Tönen daher kommt. „Das Helle kann nur durch das Dunkle existieren und umgekehrt“, erklärt die Künstlerin Anne Arend-Schulten und fügt hinzu: „Sie brauchen sich gegenseitig, es zeigt, dass in düsteren Zeiten auch das Helle nicht weit ist.“

Die Künstlerin wird am Samstag nach der Abendmesse ihre Werke bei einer Vernissage in der Christ König Kirche präsentieren: Regelmäßig, meist im Halb-Jahres- Wechsel werden dort Arbeiten von Kunstschaffenden gezeigt, die die Besucher zu Gebet und Betrachtung anregen sollen.

14 Meter sind die Objekte lang. Sie nehmen die Form der halbrunden Kirchenfenster unter den Kuppelsegmenten des Tonnengewölbes auf und lenken den Blick hinaus in das Licht. Foto: Natalie Urbig

Info Bis Ende April sind die Kunstwerke zu sehen Vernissage Die goldene Schale, so der Titel der Ausstellung wird offiziell am Samstag, 29. Oktober, 19.15, Uhr nach dem Abendgottesdienst in der Christ-König-Kirche, Friedensstraße 12, in Neuss eröffnet. Bis Ende April soll die Schau zu sehen sein. Diskussion Auch Anne Arendt-Schulten wird anwesend sein und in einem Gespräch über ihre Arbeiten informieren. Künstlerin Anne Arend-Schulten lebt und wirkt im baden-württembergischen Brühl. Dort ist sie auch Mitglied im Kunstverein Ladenburg.

Die Künstlerin, die aus Brühl in Baden Württemberg kommt, hatte gleich eine besondere Verbindung zu dem Ort: „Ein sakraler Raum ist immer sehr interessant. Die Christ König Kirche empfinde ich als sehr eindrücklich, sie ist ruhig und gleichzeitig so offen und weit.“ Auch die Architektur, den Bau einer quadratischen Einraumkirche, habe sie sogleich fasziniert: Ihre Arbeiten sollten eine Antwort auf die vorgefundene Struktur der Kirche sein. Und so nehmen die Schalen die Form der halbrunden Kirchenfester unter den Kuppelsegmenten des Tonnengewölbes auf.

Gleichzeitig lenken sie den Blick über die Objekte hinaus in das Licht der farbenprächtigen Fenster. Damit reagiert die Künstlerin auch auf die Spiritualität des Raumes: Während die Schalen das Licht „auffangen“ werde eine Verbindung zur Welt hinter der Kirche geschlagen, dabei entstehe zwischen den beiden Installationen aber auch ein „Dazwischen“, der offen sei für gedankliche und körperliche Bewegung. Besonders interessiert die Künstlerin, was es ist, das die Menschen im Innersten zusammenhält: „Wie gehen sie zusammen mit Herausforderungen um?“ Mit den großen Fragen des Lebens wird sie auch in ihrem Beruf konfrontiert – die Künstlerin ist nämlich auch Sozialpädagogin und Fachkraft in der Palliativpflege. Zum anderen sind jene Fragen auch die Basis, die sie ins Künstlerische übersetzt. Schönheit und Grausamkeit werden so zugleich dargestellt.

Gegenüber den dunklen Schalen befindet sich das helle Pendant. Foto: Natalie Urbig

Ein Widerspruch findet sich auch in der Wahl des Materials: „Ich mag Widerspenstiges und Fragiles – auch das passt zum Leben, einerseits muss man sich kraftvoll um Widerstände kümmern, andererseits ist es fragil und zerbrechlich.“ Auch wenn man es bei der ersten Betrachtung nicht vermuten würde: Die beiden Schalen in Christ König hat die Künstlerin mit Hilfe von Backpapier gefertigt. Mehr als 500 großformatige Bögen waren für die 14 Meter langen und 3,5 Meter tiefen Objekte notwendig. Die Arbeit mit Backpapier sei sehr intensiv: „Backpapier hat die Eigenschaft, dass nichts darauf haften bleibt“, erzählt sie. Es sei also ein langer Prozess, bis sie etwas von der Farbe annehmen – ungefähr 10 Striche sind dafür nötig. Und das ist nur der erste Schritt: Im Anschluss werde das Backpapier zusammengeklebt, sodass am Ende drei bis vier Bahnen übereinander kleben. Auch das sei ein aufwendiger Prozess, denn das Papier will nicht gleich haften bleiben. Doch Anne Arend-Schulten möchte diese Arbeitsschritte nicht missen: „Das gehört zum Entstehungsprozess dazu, es ist als würden die Gedanken mit hinein verwoben“, erklärt Anne Arend-Schulten.